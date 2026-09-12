6 Zodiak Paling Picky Eater, Makan Malam di Luar Bareng Mereka Bisa Bikin Ribet dan Penuh Tantangan

Ilustrasi makan malam/Magnific
JawaPos.com - Enam zodiak ini dikenal sebagai sosok picky eater yang selalu pilih-pilih makanan.
Kebiasaan ini tentu merepotkan terutama disaat mereka harus berkumpul dengan banyak orang.
Ada beberapa alasan pribadi seseorang menjadi picky eater, dan hal tersebut selalu menarik untuk diketahui.
Sebagian memilih makanan berdasarkan looks. Ada pula yang mengalami kesulitan dengan sensasi rasa dan tekstur makanan tertentu di dalam mulut seseorang.
Lantas, zodiak mana saja yang dikenal paling picky eater? Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman
Virgo
Virgo adalah sosok yang paling picky eater. Mereka tidak hanya memiliki daftar makanan yang tidak disukai. Tetapi sangat memperhatikan kuman.
Mereka bahkan bisa membersihkan alat makan terlebih dahulu. Mereka menyukai waktu makan yang teratur dan cenderung sangat mengontrol makanan yang dikonsumsi.
Scorpio
Scorpio cenderung mengkonsumsi makanan yang sama secara berulang. Mereka ragu untuk mencoba makanan dengan rasa baru.
Mereka merasa sudah mengetahui makanan apa yang disukai sehingga tidak perlu menambahkan makanan baru ke dalamdaftar pilihan mereka. Jika makanan favoritnya tidak tersedia, scorpio bisa merasa sangat kesal.
Taurus
Taurus menyukai makanan lezat, cantik, dan menarik. Saat diberikan makanan yang tidak memenuhi standar mereka, taurus lebih memilih untuk tidak memakannya. Anda mungkin menyebut taurus picky eater, namun mereka lebih suka mencari aman saat urusan makanan.
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