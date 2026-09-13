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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 14 September 2026 | 05.42 WIB

Tak Pernah Ganti Pesanan, 7 Sifat Ini Bisa Terlihat dari Kebiasaan Makanmu

ciri kepribadian orang pesan makanan sama setiap ke restoran menurut psikologi./Freepik. - Image

ciri kepribadian orang pesan makanan sama setiap ke restoran menurut psikologi./Freepik.

JawaPos.com – Kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari terkadang dapat menggambarkan kecenderungan seseorang, termasuk ketika memilih makanan di restoran.

Ada orang yang gemar mencoba menu baru setiap kali berkunjung. Namun, ada pula yang tetap setia dengan satu hidangan favorit meski sudah berkali-kali datang ke tempat yang sama.

Dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan tersebut dapat dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan kepribadian, terutama dalam menghadapi perubahan, mengambil keputusan, dan mencari rasa nyaman. Meski begitu, pilihan makanan tentu tidak bisa menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan karakter seseorang.

Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah ciri yang kerap dikaitkan dengan orang yang selalu memilih hidangan sama ketika makan di restoran.

1. Menyukai Konsistensi

Orang yang selalu memilih menu favorit biasanya merasa nyaman dengan sesuatu yang sudah mereka kenal. Mereka mengetahui rasa, porsi, hingga kualitas makanan tersebut sehingga tidak perlu khawatir mendapatkan pengalaman yang mengecewakan.

Kebiasaan ini dapat mencerminkan kecenderungan untuk menyukai stabilitas dan hal-hal yang mudah diprediksi. Dibandingkan mencoba sesuatu yang belum tentu sesuai selera, mereka lebih memilih pilihan yang sudah terbukti memuaskan.

Dengan kata lain, keputusan sederhana saat memilih makanan bisa menjadi gambaran bahwa mereka menghargai kepastian dalam kehidupan sehari-hari.

2. Cenderung Tegas dalam Mengambil Keputusan

Tidak semua orang membutuhkan waktu lama untuk menentukan pesanan. Mereka yang sudah memiliki menu favorit biasanya dapat mengambil keputusan dengan cepat.

Begitu mengetahui apa yang diinginkan, mereka tidak merasa perlu membandingkan banyak pilihan. Sikap tersebut bisa menunjukkan bahwa seseorang cukup yakin dengan preferensinya sendiri.

Ketegasan semacam ini juga dapat terlihat dalam situasi lain. Ketika sudah menemukan pilihan yang dianggap tepat, mereka cenderung tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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