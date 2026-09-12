Ramalan Karier Zodiak Pisces Sabtu, 12 September 2026: Tetap Sabar Hadapi Tekanan Kerja

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Dalam urusan karier, Pisces pada Sabtu, 12 September 2026, mungkin menghadapi hari yang tidak sepenuhnya berjalan mulus.
Tekanan pekerjaan atau persoalan yang muncul secara tidak terduga dapat membuat suasana terasa lebih berat dibandingkan biasanya.
Namun, kondisi tersebut bukan berarti Pisces sedang berada di jalur karier yang salah karena setiap pekerjaan memiliki fase ketika berbagai masalah datang hampir bersamaan.
Ketika beberapa persoalan muncul sekaligus, Pisces sebaiknya tidak langsung membiarkan pikiran dipenuhi oleh hasil akhir yang belum diketahui.
Lebih baik fokus pada pekerjaan yang benar-benar bisa diselesaikan saat ini.
Buat urutan berdasarkan tingkat kepentingan agar tugas yang memiliki batas waktu paling dekat dapat ditangani terlebih dahulu.
Cara tersebut dapat membantu Pisces menjaga konsentrasi sekaligus mengurangi rasa kewalahan ketika melihat banyak pekerjaan dalam waktu bersamaan.
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Jawa Pos
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