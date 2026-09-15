4 Shio Akhirnya Bangkit Setelah 15 September 2026, Rezeki dan Karier Makin Terarah

JawaPos.com - Setelah melewati berbagai situasi yang menguras pikiran, sebagian orang akhirnya menemukan momentum untuk kembali menata kehidupan.

Dalam pembacaan astrologi Tionghoa, periode setelah Selasa, 15 September 2026, diprediksi membawa energi yang mendorong beberapa shio untuk lebih berani mengambil keputusan.

Hal yang sebelumnya terasa rumit perlahan dapat terlihat dari sudut pandang yang berbeda.

Tanggal 15 September 2026 bertepatan dengan Water Dragon Danger Day, sementara pilar bulan berada dalam energi Fire Rooster dan tahun 2026 berada di bawah pengaruh Fire Horse.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, kombinasi energi tersebut dapat digunakan sebagai gambaran simbolis untuk memahami pola, tantangan, serta momentum perubahan dalam kehidupan.

Istilah Danger Day tidak selalu berarti sesuatu yang buruk.

Dalam konteks pembacaan astrologi, periode tersebut justru dapat menjadi momen ketika persoalan yang sebelumnya tersembunyi mulai terlihat lebih jelas.

Seseorang dapat menyadari hubungan yang tidak sehat, pekerjaan yang tidak sesuai, atau keputusan yang selama ini terlalu lama ditunda.

Menariknya, 4 shio diprediksi memiliki peluang untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan lebih baik.

Kebangkitan mereka bukan semata-mata tentang mendapatkan keberuntungan secara tiba-tiba, melainkan tentang keberanian meninggalkan keraguan, mempercayai intuisi, memperbaiki hubungan, dan mengambil keputusan yang lebih tegas.

Berikut 4 shio yang dimaksud dilansir dari Yourtango.com pada Selasa (15/09).

1. Shio Naga: Intuisi Makin Tajam, Jalan Karier Mulai Terlihat

Bagi Shio Naga, energi setelah 15 September 2026 diprediksi terasa cukup kuat karena energi hari tersebut berkaitan dengan shio Anda.