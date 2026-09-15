Satrio Wibowo: 5 Weton Cocok Karier Aparat Polisi dan Tentara Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Satrio Wibowo untuk weton yang cocok berkarier sebagai polisi, tentara, atau pejabat.

Golongan weton ini dipercaya memiliki sifat pemberani serta wibawa dan pengaruh yang besar.

Karier di jalur tersebut diyakini akan cepat cemerlang dan menanjak tanpa halangan berarti.

Dilansir dari akun YouTube Wong ndeso pada Selasa (15/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Satrio Wibowo tersebut.

1. Minggu wage

Weton Minggu Wage memiliki watak lakuning angin yang melekat pada karakter dasarnya.

Kecocokan berkarier sebagai tentara, polisi, atau pejabat menjadi keistimewaan yang dimiliki weton ini.

Keberuntungan besar membuat jalan menuju karier tersebut terasa mudah tanpa halangan berat.

Naungan satrio wibowo membuat mereka menjadi sosok yang pemberani dalam menjalani hidup.