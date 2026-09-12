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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 12 September 2026 | 15.29 WIB

5 Zodiak yang Tidak Mudah Memaafkan, Jarang Memberi Seseorang Kesempatan Kedua Setelah Disakiti

Ilustrasi seorang yang sedang marah/Magnific - Image

Ilustrasi seorang yang sedang marah/Magnific

JawaPos.com - Lima zodiak ini jarang memberikan kesempatan kedua pada seseorang untuk memperdaya diri mereka.

Berbagai cara mereka pilih mulai dari mengabaikan, melupakan, men ghosting, tidak menganggap, sampai memblokir komunikasi dengan sosok yang pernah mengkhianati zodiak ini. 

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman yourtango pada (10/9) berikut adalah zodiak yang tidak ragu memutus hubungan setelah mereka merasa tersakiti oleh seseorang.

Aries tidak pernah menahan diri dalam menghadapi sesuatu. Aries bisa langsung menghilang dari kehidupan orang tersebut dalam sekejap, setelah mereka disakiti.

Aries memegang prinsip memutus hubungan dengan seseorang, akan jauh lebih baik sebelum hal-hal menyakitkan terjadi untuk kedua kalinya.

Taurus dikenal sebagai salah satu zodiak paling keras kepala,dan hal itu juga berlaku dalam urusan pertemanan. Mereka akan menghosting orang yang sudah menyakiti lalu memblokir semua akses media sosial.

Menurut mereka, orang tersebut sudah memperdaya mereka, sehingga tindakan tersebut dianggap sepadan.

Leo terkadang harus melepaskan beberapa orang di dalam perjalanan hidupnya. Leo melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang memang perlu dilakukan dan tidak takut dalam mengambil keputusan. Jika seseorang memperdaya leo, mereka tidak akan mengambil risiko dengan tetap mempertahankan orang tersebut di dalam hidupnya.

Scorpio lebih suka memiliki circle yang kecil dan berisi orang-orang yang bisa dipercaya. Jika scorpio sampai memutus hubungan dengan seseorang, kemungkinan besar orang tersebut telah melakukan sesuatu yang benar-benar serius.

Scorpio sudah memberikan kepercayaan pada seseorang, sehingga pengkhianatan bisa terasa sangat menyakitkan.

Editor: Hanny Suwindari
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