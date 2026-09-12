5 Zodiak yang Tidak Mudah Memaafkan, Jarang Memberi Seseorang Kesempatan Kedua Setelah Disakiti

Ilustrasi seorang yang sedang marah/Magnific
JawaPos.com - Lima zodiak ini jarang memberikan kesempatan kedua pada seseorang untuk memperdaya diri mereka.
Berbagai cara mereka pilih mulai dari mengabaikan, melupakan, men ghosting, tidak menganggap, sampai memblokir komunikasi dengan sosok yang pernah mengkhianati zodiak ini.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman yourtango pada (10/9) berikut adalah zodiak yang tidak ragu memutus hubungan setelah mereka merasa tersakiti oleh seseorang.
Aries
Aries tidak pernah menahan diri dalam menghadapi sesuatu. Aries bisa langsung menghilang dari kehidupan orang tersebut dalam sekejap, setelah mereka disakiti.
Aries memegang prinsip memutus hubungan dengan seseorang, akan jauh lebih baik sebelum hal-hal menyakitkan terjadi untuk kedua kalinya.
Taurus
Taurus dikenal sebagai salah satu zodiak paling keras kepala,dan hal itu juga berlaku dalam urusan pertemanan. Mereka akan menghosting orang yang sudah menyakiti lalu memblokir semua akses media sosial.
Menurut mereka, orang tersebut sudah memperdaya mereka, sehingga tindakan tersebut dianggap sepadan.
Leo
Leo terkadang harus melepaskan beberapa orang di dalam perjalanan hidupnya. Leo melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang memang perlu dilakukan dan tidak takut dalam mengambil keputusan. Jika seseorang memperdaya leo, mereka tidak akan mengambil risiko dengan tetap mempertahankan orang tersebut di dalam hidupnya.
Scorpio
Scorpio lebih suka memiliki circle yang kecil dan berisi orang-orang yang bisa dipercaya. Jika scorpio sampai memutus hubungan dengan seseorang, kemungkinan besar orang tersebut telah melakukan sesuatu yang benar-benar serius.
Scorpio sudah memberikan kepercayaan pada seseorang, sehingga pengkhianatan bisa terasa sangat menyakitkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022