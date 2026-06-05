3 Zodiak yang Perlu Berhenti Memaafkan, Kesempatan Kedua Justru Membuat Mereka Terjebak di Dalam Drama Toxic yang Sama

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com - Tiga zodiak berikut ini terlalu sering memaafkan orang lain, sampai-sampai mereka terjebak di dalam hubungan yang toxic.
Tanpa sadar mereka terus memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.
Terjebak di dalam toxic relationship membuat mereka merasa kewalahan dan tidak berharga.
Berikut informasi dari laman collective.world yang kami kutip pada (5/6), mengenai daftar zodiak yang terlalu sering memaafkan.
Pisces
Pisces memiliki hati yang terbuka dan sifat pemaaf. Meski hal tersebut dapat berdampak positif, tapi anda tetap harus berhati-hati. Jangan selalu memberikan kesempatan kedua pada orang yang mengecewakan anda.
Capricorn
Capricorn sangat menghargai proses perbaikan diri pada seseorang. Namun, anda harus ingat bahwa seseorang hanya bisa berubah jika mereka benar-benar menginginkannya.
Jadi berhentilah terkejut dengan perilaku yang terus berulang. Terimalah mereka apa adanya atau memilih untuk melepaskan mereka dari hidup anda.
Cancer
Cancer membutuhkan waktu yang lama untuk membuka diri pada orang lain. Anda memandang hubungan sebagai suatu investasi.
Akibatnya anda terlalu sering memaafkan kesalahan. Akan lebih baik jika anda mempercayai apa yang mereka tunjukkan daripada terus berharap mereka akan berubah.
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