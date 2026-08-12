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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.36 WIB

7 Momen Ketika Memaafkan Bukan Cara yang Paling Bijak untuk Dipilih Menurut Psikologi

seseorang yang tetap disakiti meski telah memaafkan./Magnific/lookstudio - Image

seseorang yang tetap disakiti meski telah memaafkan./Magnific/lookstudio

JawaPos.com - Kita sering tumbuh dengan satu pesan yang terdengar begitu sederhana: maafkan orang lain agar hidupmu tenang.

Ketika seseorang menyakiti kita, nasihat yang muncul biasanya tidak jauh dari kalimat seperti, “Sudahlah, maafkan saja,” “Jangan simpan dendam,” atau “Memaafkan itu tanda bahwa kamu sudah dewasa.”

Tidak ada yang sepenuhnya salah dari nasihat tersebut. Dalam banyak situasi, memaafkan memang dapat membantu seseorang melepaskan kemarahan, mengurangi beban emosional, dan melanjutkan hidup dengan lebih ringan.

Namun, psikologi tidak mengatakan bahwa seseorang harus selalu memaafkan.

Ada perbedaan besar antara memaafkan sebagai pilihan pribadi dan memaafkan sebagai kewajiban. Ada pula perbedaan antara memaafkan seseorang dengan kembali mempercayainya, berdamai dengannya, atau memberinya akses yang sama ke dalam hidup kita.

Terkadang, keinginan untuk segera memaafkan justru membuat seseorang mengabaikan sesuatu yang jauh lebih penting: keselamatan emosional, batas pribadi, pola perilaku, dan kebutuhan untuk memulihkan diri.

Karena itu, mungkin pertanyaannya bukan lagi, “Haruskah aku memaafkan?”

Melainkan:

“Apakah memaafkan sekarang benar-benar pilihan yang paling sehat untuk diriku?”

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (12/8), terdapat tujuh momen ketika memaafkan mungkin bukan pilihan yang paling bijak.

Editor: Hanny Suwindari
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