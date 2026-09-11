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Lania Monica
Sabtu, 12 September 2026 | 04.32 WIB

Cantik Bukan Sekadar Rupa, 5 Weton Wanita Ini Dipercaya Punya Aura Ratu Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton wanita titisan ratu (freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Ada pula kepercayaan mengenai sejumlah wanita yang dianggap memiliki aura seperti seorang ratu. Pesona tersebut tidak hanya dikaitkan dengan kecantikan fisik, tetapi juga dengan pembawaan diri, ketenangan, wibawa, serta cara mereka memperlakukan orang lain.

Dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai energi spiritual tertentu yang membuat pemiliknya terlihat berkarisma, disegani, sekaligus mudah mendapatkan simpati dari lingkungan.

Dikutip dari kanal YouTube Alun Firmansyah, berikut lima weton wanita yang dipercaya memiliki aura bak seorang ratu menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Wage

Wanita yang lahir pada Selasa Wage mempunyai neptu 7. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, mereka dikenal sebagai pribadi yang sabar, dapat dipercaya, dan cukup bijaksana ketika menghadapi berbagai persoalan.

Mereka cenderung menjaga ucapan dan tidak senang membicarakan keburukan orang lain. Sifat mudah mengalah serta ketulusan dalam membantu membuat sosok Selasa Wage dianggap mempunyai karakter yang disukai banyak orang.

Pesonanya bukan berasal dari sikap yang suka mencari perhatian. Justru pembawaan yang tenang dan sederhana dipercaya menjadi daya tarik tersendiri.

Meski demikian, weton ini juga memiliki sisi yang perlu diperhatikan. Mereka disebut mudah merasa curiga, cenderung kaku dalam situasi tertentu, dan tidak selalu mudah menerima candaan.

2. Minggu Kliwon

Selanjutnya ada wanita kelahiran Minggu Kliwon dengan neptu 13. Sosok ini umumnya digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan tidak terlalu banyak membuka kehidupan pribadinya kepada orang lain.

Meskipun cenderung tertutup, mereka dipercaya mampu membangun pertemanan yang sehat. Sikap sederhana, bertanggung jawab, dan matang dalam mengambil keputusan membuat keberadaannya sering dihargai oleh orang-orang di sekitar.

Kekuatan wanita Minggu Kliwon justru terlihat dari ketenangan yang mereka miliki. Mereka tidak perlu banyak berbicara untuk mendapatkan perhatian karena pembawaan dan sikapnya sudah mampu menciptakan kesan tersendiri.

3. Senin Legi

Wanita yang lahir pada Senin Legi mempunyai neptu 9. Dalam tafsir Primbon Jawa, mereka dikenal sebagai sosok yang mempunyai prinsip kuat dan tidak mudah mengubah pendirian ketika sudah meyakini sesuatu.

Keteguhan tersebut membuat mereka terlihat percaya diri dan memiliki karakter yang kuat. Mereka juga dipercaya mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum menentukan pilihan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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