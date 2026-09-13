Tak Perlu Banyak Gombal, 4 Sifat Pria Ini Justru Disukai Banyak Wanita

JawaPos.com - Daya tarik seorang pria di mata wanita tidak selalu ditentukan oleh wajah, gaya berpakaian, maupun penampilan fisik. Dalam banyak situasi, justru sikap dan kebiasaan sehari-hari yang mampu menciptakan kesan mendalam.

Membangun kedekatan dengan seseorang memang membutuhkan proses. Rasa nyaman, kepercayaan, hingga kemampuan memahami pasangan menjadi sejumlah hal yang dapat menentukan apakah sebuah hubungan bisa berkembang lebih jauh.

Seorang pria yang mampu menunjukkan sikap positif secara konsisten juga berpeluang meninggalkan kesan yang lebih kuat. Bukan karena berusaha tampil sempurna, melainkan karena ia mampu menjadi pribadi yang nyaman untuk diajak berinteraksi.

Dilansir dari English Jagran menyebutkan, ada sejumlah karakter pria yang dinilai menarik dan dapat membuat seorang wanita memberikan perhatian lebih. Berikut empat di antaranya:

1. Percaya Diri Kepercayaan diri menjadi salah satu kualitas yang dapat membuat seseorang terlihat lebih menarik. Pria yang yakin dengan dirinya sendiri biasanya tidak mudah merasa minder dan mampu berkomunikasi dengan lebih terbuka.

Percaya diri bukan berarti selalu ingin menjadi pusat perhatian atau merasa paling unggul dibandingkan orang lain. Sikap tersebut lebih berkaitan dengan kemampuan menerima kelebihan sekaligus kekurangan diri sendiri.

Ketika seorang pria nyaman dengan jati dirinya, hal itu dapat membuat interaksi terasa lebih natural. Sikap tenang dan tidak dibuat-buat inilah yang sering kali mampu memberikan kesan positif.

2. Menjadi Diri Sendiri Keaslian atau sikap apa adanya juga memiliki daya tarik tersendiri. Pria yang tidak berusaha memainkan karakter hanya demi mendapatkan perhatian cenderung lebih mudah membangun hubungan yang dilandasi keterbukaan.

Menjadi diri sendiri membuat seseorang dapat menunjukkan pikiran, perasaan, dan kepribadiannya secara lebih jujur. Dari sinilah rasa percaya dapat tumbuh secara perlahan.