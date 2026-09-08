Rahasia Wanita yang Tampak Awet Muda, Ternyata Ada pada 8 Kebiasaan Sebelum Tidur

Ilustrasi kebiasaan wanita yang terlihat sangat awet muda (freepik)
JawaPos.com - Bertambahnya usia merupakan bagian alami dari kehidupan. Meski begitu, ada orang yang tetap terlihat segar dan berenergi meski usianya terus bertambah. Kondisi tersebut tidak selalu berkaitan dengan penggunaan produk kecantikan mahal.
Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, terutama menjelang waktu tidur, juga dapat berperan dalam menjaga kesehatan tubuh dan memberikan kesan wajah yang lebih segar. Rutinitas malam yang baik bahkan dapat membantu seseorang merasa lebih rileks sekaligus mempersiapkan tubuh untuk beristirahat.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah kebiasaan malam yang kerap dikaitkan dengan wanita yang tampak lebih muda dari usia sebenarnya. Berikut di antaranya.
Istirahat yang cukup merupakan salah satu bagian penting dari gaya hidup sehat. Wanita yang ingin mempertahankan kebugaran dan penampilan biasanya tidak menganggap tidur sebagai kegiatan yang bisa terus-menerus dikorbankan.
Selain durasi, keteraturan waktu tidur juga penting. Rutinitas tidur yang konsisten dapat membantu tubuh mendapatkan waktu pemulihan yang optimal. Ketika tubuh dan pikiran memperoleh istirahat yang cukup, seseorang biasanya akan bangun dengan kondisi yang lebih segar dan bugar.
Rutinitas perawatan kulit pada malam hari tidak harus rumit. Membersihkan wajah setelah beraktivitas, menghapus sisa makeup, kemudian menggunakan produk pelembap sesuai kebutuhan kulit merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan secara rutin.
Konsistensi menjadi bagian penting. Perawatan yang dilakukan secara teratur membantu menjaga kebersihan dan kelembapan kulit sehingga wajah tetap tampak terawat seiring bertambahnya usia.
Malam hari bukan berarti harus dihabiskan dengan duduk atau berbaring sepanjang waktu. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki, melakukan peregangan, atau yoga dapat menjadi pilihan untuk tetap bergerak.
Dilansir dari British Journal of Sports Medicine, aktivitas fisik berkaitan dengan berbagai manfaat bagi kesehatan dan proses penuaan. Karena itu, menjaga tubuh tetap aktif secara rutin dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang mendukung kebugaran dalam jangka panjang.
Setelah menjalani aktivitas sepanjang hari, pikiran membutuhkan waktu untuk beristirahat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melatih mindfulness sebelum tidur.
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Jawa Pos
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