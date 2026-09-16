Tes Ilusi Optik Rubah, Burung Atau Wanita? Ungkap Cara Kamu Mengendalikan Stres Dan Emosi Sebenarnya

Tes ilusi optik rubah, burung, atau manusia (TOI)
JawaPos.com - Gambar-gambar ilusi ini biasanya mengandung unsur visual yang menipu mata, sehingga apa yang pertama terlihat diyakini bisa menunjukkan sifat, pola pikir, hingga cara seseorang merespons tekanan hidup.
Tak heran, banyak orang sengaja mencari tes kepribadian ilusi optik terbaru untuk bahan refleksi diri yang seru.
Salah satunya adalah tes “Rubah, Burung, atau Wanita” yang viral di media sosial setelah dibagikan oleh akun marina__neuralean.
Tes ini disebut bisa menunjukkan bagaimana cara seseorang mengatur emosi, mengendalikan stres, dan membuat keputusan penting.
Gambar hanya punya tiga elemen: seekor rubah, burung, dan sosok wanita. Namun, biasanya mata kita hanya menangkap salah satunya terlebih dahulu—dan inilah yang katanya mencerminkan cara kita bersikap.
Dilansir dari Times of India, berikut adalah arti dari apa yang pertama kamu lihat:
Jika kamu melihat rubah lebih dulu
Kalau rubah yang pertama kali menarik perhatianmu, artinya kamu adalah orang yang tenang dan mampu mengendalikan emosi dengan baik.
Kamu tidak mudah terprovokasi dan jarang membesar-besarkan masalah. Kamu juga punya kemampuan menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin tanpa drama berlebih.
Jika kamu melihat burung lebih dulu
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022