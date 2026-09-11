Senyum Lebar! 9 Weton Ini Konon Punya Jalan Mulus Menuju Rezeki dan Kesuksesan

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan.

Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran memiliki karakter serta potensi yang berbeda. Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai sifat positif seperti tekun, berani, cermat, dan pantang menyerah.

Karakter tersebut kemudian dianggap dapat menjadi modal untuk membawa seseorang semakin dekat dengan pencapaian yang diimpikan, baik dalam urusan karier, usaha, hubungan maupun kondisi finansial.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat sembilan weton yang disebut memiliki peluang untuk meraih kesuksesan dan mewujudkan impian. Berikut daftarnya.

1. Senin Pahing Senin Pahing memiliki neptu 13, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Dalam Primbon Jawa, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang cermat, hemat, tegas, serta mampu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan.

Mereka juga dikenal mempunyai pemikiran kritis dan cukup serius ketika mengejar tujuan. Dalam hubungan pribadi, Senin Pahing cenderung menghargai kesetiaan dan komitmen.

Karakter tersebut membuat mereka dipercaya memiliki potensi berkembang dalam bidang yang membutuhkan kemampuan mengatur strategi, termasuk keuangan, manajemen, investasi, desain, maupun usaha mandiri.

2. Jumat Wage Jumat Wage mempunyai neptu 10 dan dikenal dengan karakter yang cukup menonjol dalam perhitungan tradisional Jawa.