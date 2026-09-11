Dulu Dihina, Kini Dihormati! 7 Shio Ini Dipercaya Punya Jalan Hidup Penuh Kesuksesan

JawaPos.com – Tidak semua perjalanan hidup berjalan mulus. Ada orang yang harus melewati berbagai ujian sebelum akhirnya berhasil membuktikan kemampuan dirinya.

Hinaan, keraguan, hingga anggapan bahwa seseorang tidak akan berhasil terkadang justru menjadi pemicu untuk terus berkembang. Dengan ketekunan dan keberanian, mereka yang sempat dipandang sebelah mata dapat membangun kehidupan yang jauh lebih baik.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter dan perjalanan seseorang kerap dikaitkan dengan shio. Sejumlah shio bahkan dipercaya mempunyai sifat yang membuat pemiliknya mampu bertahan ketika menghadapi tekanan dan kesulitan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki perjalanan hidup menarik. Mereka disebut dapat melewati masa-masa sulit sebelum akhirnya memperoleh kesuksesan, penghargaan, dan kepercayaan dari banyak orang.

Berikut tujuh shio yang dimaksud.

1. Shio Tikus – Cerdas Mengubah Keadaan Shio Tikus kerap mendapatkan berbagai penilaian dari orang lain. Sifatnya yang pandai membaca situasi terkadang membuat mereka dianggap terlalu oportunistis atau hanya mengejar keuntungan.

Namun, kemampuan berpikir cepat justru dapat menjadi kekuatan ketika menghadapi keadaan sulit. Mereka disebut mampu mencari celah dan menemukan solusi ketika orang lain mungkin sudah menyerah.

Seiring berjalannya waktu, pengalaman tersebut dapat membentuk kemampuan strategi yang semakin matang. Dalam ramalan, pemilik Shio Tikus berpotensi membuktikan kemampuannya melalui pekerjaan maupun bisnis.

Pada akhirnya, orang yang sebelumnya meremehkan mereka dipercaya dapat berubah pandangan setelah melihat pencapaian yang berhasil diraih.