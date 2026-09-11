7 Shio yang Disebut Bakal Dapat Rezeki Tak Terduga, Kekayaan Meningkat Drastis

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, perjalanan keberuntungan seseorang dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Setiap shio memiliki karakter dan energi yang berbeda, sehingga fase kehidupan yang dilalui pun diyakini tidak selalu sama.

Ada masa ketika seseorang harus bekerja keras sebelum melihat hasilnya. Namun, ada pula periode ketika berbagai kesempatan seolah datang bersamaan dan membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Sejumlah shio bahkan dipercaya sedang memasuki fase yang lebih menguntungkan. Kesabaran dan usaha yang dilakukan sebelumnya disebut mulai membuahkan hasil dalam bentuk peluang usaha, peningkatan penghasilan, maupun datangnya sumber rezeki yang tidak terduga.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki pada Jumat, terdapat tujuh shio yang diprediksi segera memperoleh kekayaan dalam jumlah besar. Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus Shio Tikus kerap digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, cekatan, dan pandai membaca kesempatan.

Setelah melewati berbagai tekanan atau kondisi yang penuh ketidakpastian, mereka dipercaya mulai memasuki fase yang lebih positif. Sejumlah rencana yang sebelumnya berjalan lambat berpotensi menunjukkan hasil.

Investasi yang sudah dilakukan dalam jangka panjang juga disebut mulai memberikan keuntungan. Selain itu, sumber pemasukan dapat bertambah melalui berbagai kesempatan baru.

Beberapa jalur yang dipercaya dapat membuka rezeki Shio Tikus antara lain bisnis properti, perdagangan online, serta kerja sama dengan mitra usaha.

2. Shio Kerbau Pemilik Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang sabar dan tidak mudah menyerah. Mereka cenderung terus bekerja meskipun hasil yang diharapkan tidak langsung terlihat.