Sabar dan Tak Banyak Mengeluh, 8 Weton Ini Diramal Punya Hoki Rezeki

JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah kaitan antara sifat seseorang dengan urusan rezeki.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai karakter sabar, lapang dada, dan mampu menerima keadaan tanpa terlalu banyak mengeluh. Sikap tersebut diyakini dapat menjadi salah satu faktor yang membawa ketenangan sekaligus membuka jalan menuju keberuntungan.

Mereka tidak selalu mengejar sesuatu secara berlebihan. Dengan menjalani kehidupan secara tekun, ikhlas, dan tetap berusaha, rezeki dipercaya dapat hadir melalui berbagai kesempatan.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut delapan weton yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki berlimpah berkat sifat ikhlas dan kesabarannya menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing Rabu Pahing digambarkan sebagai sosok yang memiliki pembawaan tenang dan mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya.

Mereka juga dikenal sabar, mudah membantu, serta tidak senang menyimpan dendam. Dalam pergaulan, pemilik weton ini cenderung mampu membangun hubungan yang baik karena mempunyai cara berkomunikasi yang menarik.

Di sisi lain, Rabu Pahing disebut memiliki etos kerja yang kuat. Mereka lebih memilih mengandalkan kemampuan sendiri dan berusaha menyelesaikan pekerjaan tanpa banyak menunda.

Perpaduan antara kesabaran, ketekunan, dan konsistensi tersebut dipercaya dapat membuka peluang bagi datangnya kemapanan finansial.

2. Senin Pahing Pemilik Senin Pahing umumnya digambarkan sebagai pribadi yang pendiam, pemalu, dan tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian. Dalam Primbon Jawa, karakter ini sering dikaitkan dengan istilah “Lakuning Lintang”, yang menggambarkan kecenderungan menyukai ketenangan dan ruang pribadi.