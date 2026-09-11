Cuan Berdatangan! 6 Shio Ini Disebut Bakal Rasakan Lonjakan Rezeki

JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap memiliki kehidupan yang semakin mapan dan kondisi keuangan yang terus membaik. Namun, dalam perjalanan hidup, peluang dan keberuntungan setiap orang dipercaya dapat datang pada waktu yang berbeda.

Dalam astrologi Tionghoa, shio kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter sekaligus menggambarkan kecenderungan perjalanan seseorang, termasuk dalam urusan rezeki dan finansial.

Beberapa shio bahkan dipercaya sedang berada dalam fase yang cukup menguntungkan. Peluang baru dapat muncul melalui pekerjaan, bisnis, investasi, maupun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Meski demikian, ramalan astrologi sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau bagian dari kepercayaan budaya, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang disebut sedang berada di ambang datangnya rezeki dan harta.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan, rasa ingin tahu tinggi, serta kemampuan membaca situasi dengan cepat. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat.

Dalam waktu mendatang, peluang finansial Shio Tikus disebut semakin terbuka. Ide yang selama ini hanya menjadi rencana berpotensi berkembang menjadi sumber pemasukan baru.

Keuntungan juga bisa datang melalui hubungan profesional. Pertemuan dengan orang baru, kerja sama, maupun jaringan yang selama ini dibangun dapat memberikan kesempatan yang bernilai secara finansial.

Bagi pemilik Shio Tikus, kemampuan menganalisis keadaan menjadi modal penting. Jika mampu mengambil keputusan secara matang, peluang yang datang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.