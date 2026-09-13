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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 14 September 2026 | 02.54 WIB

Rezeki Datang Silih Berganti, 7 Shio Ini Konon Paling Beruntung soal Finansial

Ilustrasi Ketiban Hoki (jcomp/magnific) - Image

Ilustrasi Ketiban Hoki (jcomp/magnific)

JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap memiliki kehidupan yang mapan, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya.

Sejumlah shio dipercaya mempunyai karakter yang mendukung datangnya peluang finansial. Ada yang dikenal tekun bekerja, pandai membaca kesempatan, berani mengambil keputusan, hingga memiliki kemampuan mengatur keuangan dengan baik.

Namun, anggapan mengenai hoki dan kelimpahan rezeki tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan sebuah kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki peruntungan finansial kuat dan berpeluang menikmati kehidupan yang lebih makmur.

Berikut daftarnya:

1. Shio Kuda

Shio Kuda dikenal sebagai sosok yang aktif, bersemangat, dan memiliki kemauan kuat untuk mengejar tujuan. Karakter pantang menyerah membuat mereka dipercaya mampu bertahan ketika menghadapi berbagai tantangan.

Dalam urusan finansial, pemilik shio ini disebut memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang melalui kerja keras. Mereka juga dianggap cukup peka melihat kesempatan yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan.

Semangat yang konsisten dan keberanian mencoba hal baru membuat Shio Kuda dipercaya memiliki peluang untuk terus meningkatkan kondisi ekonominya.

2. Shio Kerbau

Kerbau identik dengan ketekunan, kesabaran, dan konsistensi. Mereka tidak selalu mengejar hasil secara instan, tetapi lebih memilih membangun sesuatu secara perlahan dan terukur.

Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter tersebut menjadi salah satu alasan Shio Kerbau dianggap memiliki potensi kemakmuran yang kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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