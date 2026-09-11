8 Weton Ini Disebut Punya Hoki Finansial Tinggi, Rezeki Datang Tanpa Disangka

seseorang yang didapuk jadi sultan dadakan./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton menjadi salah satu bagian yang kerap digunakan untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang.
Weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran dalam kalender Jawa. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi tersebut dipercaya memiliki kaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk karakter, pekerjaan, jodoh, hingga urusan rezeki.
Sejumlah weton bahkan dianggap mempunyai peruntungan finansial yang menonjol. Pemiliknya disebut memiliki karakter yang mendukung keberhasilan, seperti pandai membaca peluang, mudah membangun relasi, tekun, serta mampu mengatur keuangan.
Dalam berbagai ramalan, kelimpahan rezeki juga tidak selalu dimaknai sebagai uang yang datang secara tiba-tiba. Kesempatan usaha, karier, investasi, bantuan orang lain, maupun jaringan pertemanan juga kerap dianggap sebagai bagian dari jalan rezeki.
Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat delapan weton yang disebut memiliki aliran rezeki kuat dan berpeluang mencapai kemakmuran menurut Primbon Jawa.
Berikut daftarnya:
Selasa Kliwon disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai karakter kuat dalam urusan usaha.
Pemilik weton ini dipercaya memiliki intuisi yang cukup baik ketika menghadapi pilihan. Mereka mampu mempertimbangkan kapan waktunya mengambil kesempatan dan kapan harus menunggu situasi yang lebih tepat.
Sifat tersebut dianggap menjadi modal penting dalam membangun bisnis. Mereka tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga berusaha membaca keadaan sebelum menentukan langkah.
Dalam ramalan Primbon Jawa, rezeki Selasa Kliwon digambarkan dapat berkembang melalui usaha dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya.
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Jawa Pos
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