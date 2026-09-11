5 Weton yang Dipercaya Punya Aura Rezeki Kuat, Kekayaan Datang Bertahap

Weton diramal kaya raya dan rezeki mengalir kata Primbon Jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Primbon Jawa memuat berbagai tafsir mengenai weton, termasuk gambaran tentang rezeki. Beberapa weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kehidupan ekonomi yang lebih baik karena dikenal tekun, bertanggung jawab, suka menolong, atau mampu memanfaatkan kesempatan.
Keberuntungan dalam ramalan weton pun tidak selalu digambarkan datang dalam bentuk uang secara langsung. Ada yang dikaitkan dengan karier, peluang usaha, relasi, maupun hasil dari kerja keras yang dilakukan selama bertahun-tahun.
Dikutip dari kanal YouTube Kunil Primbon Jowo, terdapat lima weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki kuat dan berpeluang hidup makmur menurut Primbon Jawa.
Berikut daftarnya:
Senin Pahing mempunyai neptu 13, terdiri dari Senin dengan nilai 4 dan Pahing bernilai 9.
Dalam tafsir Primbon Jawa, weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang cenderung tenang dan tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian.
Meskipun terlihat pendiam, mereka disebut mempunyai sifat mandiri serta kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Kebiasaan membantu dan memperhatikan lingkungan sekitar menjadi salah satu karakter yang menonjol.
Dalam kepercayaan tradisional, kebaikan tersebut dipercaya dapat membuka jalan datangnya rezeki. Kesempatan finansial bisa muncul melalui berbagai arah, terutama ketika mereka mampu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.
Senin Pahing juga dipercaya tidak selalu mengejar kemewahan. Sikap sederhana justru dianggap menjadi salah satu kekuatan yang membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih tenang.
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