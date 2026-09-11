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Lania Monica
Sabtu, 12 September 2026 | 03.33 WIB

Bakat Dagang Mengalir Sejak Lahir, 3 Shio Ini Konon Berpotensi Jadi Jutawan

Ilustrasi shio yang menjadi jutawan sebelum usia 30 tahun (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang menjadi jutawan sebelum usia 30 tahun (Magnific)

JawaPos.com – Menjadi pengusaha sukses merupakan impian banyak orang. Selain membutuhkan keberanian untuk memulai, membangun bisnis juga memerlukan kreativitas, ketekunan, kemampuan membaca peluang, dan strategi yang tepat.

Tidak semua orang mempunyai cara berpikir yang sama ketika melihat sebuah kesempatan. Ada yang cenderung berhati-hati, sementara sebagian lainnya justru cepat menangkap peluang dan mengubahnya menjadi sesuatu yang menghasilkan.

Dalam astrologi Cina, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio seseorang. Beberapa shio dipercaya mempunyai sifat yang mendukung dunia kewirausahaan, mulai dari kecerdikan, intuisi, kreativitas, hingga kemampuan bernegosiasi.

Mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah puas dan selalu mencari cara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Karena itu, sejumlah shio disebut mempunyai peluang lebih besar untuk membangun bisnis dan mencapai kehidupan yang mapan.

Dikutip dari kanal YouTube ShioDaily, terdapat tiga shio yang dipercaya memiliki bakat alami menjadi pengusaha sukses menurut astrologi Cina.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

1. Shio Tikus – Cerdas Membaca Peluang

Pemilik Shio Tikus dikenal mempunyai pola pikir cepat dan kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam ramalan astrologi Cina, mereka digambarkan sebagai pribadi yang penuh ide serta cukup jeli ketika menemukan peluang baru.

Kemampuan tersebut membuat Shio Tikus dipercaya mampu mengembangkan gagasan sederhana menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi.

Mereka juga cenderung tidak takut mencoba berbagai cara untuk mencapai target. Ketika satu strategi tidak memberikan hasil sesuai harapan, mereka dapat mencari alternatif lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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