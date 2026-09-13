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Niko Sulpriyono
Senin, 14 September 2026 | 01.12 WIB

6 Zodiak Berpotensi Jadi Calon Jutawan Mulai 13 September: Rezeki dan Peluang Datang Bersamaan

Ilustrasi Zodiak Calon Jutawan (freepik)


JawaPos.com - Minggu, 13 September 2026, membawa cerita menarik bagi 6 zodiak yang disebut memiliki peluang lebih baik dalam urusan rezeki dan kehidupan. 

Keberuntungan kali ini tidak selalu hadir dalam bentuk uang yang datang secara tiba-tiba. 

Bagi sebagian zodiak, peluang justru muncul melalui kemampuan membaca keadaan, menjaga fokus, serta mengambil keputusan pada waktu yang tepat.

Sagitarius, Aquarius, Pisces, Libra, Leo, dan Capricorn menjadi enam zodiak yang mendapatkan sorotan dalam ramalan kali ini. 

Masing-masing memiliki bentuk keberuntungan yang berbeda. 

Ada yang mulai merasakan perkembangan kondisi keuangan, ada yang mendapatkan perhatian dalam urusan asmara, dan ada pula yang justru memperoleh keuntungan karena mampu menghindari konflik.

Istilah “calon jutawan” dalam artikel ini bukan berarti keenam zodiak tersebut pasti menjadi kaya atau mendapatkan uang dalam jumlah tertentu. 

Sebutan tersebut menggambarkan peluang finansial dan momentum positif yang dapat dimanfaatkan. 

Lantas, zodiak mana saja yang memiliki peluang paling menarik mulai hari ini? Mari kita bahas seperti yang dilansir dari YouTube ZODIAK HARIAN.

1. Sagitarius

Sagitarius menjadi salah satu zodiak yang memiliki peluang menarik dalam urusan rezeki mulai 13 September 2026. 

Di tengah berbagai situasi yang mungkin membuat tidak nyaman, Sagitarius justru mampu menjaga perhatian tetap tertuju pada hal-hal yang penting. 

Kemampuan untuk tidak mudah terprovokasi menjadi salah satu kekuatan yang dapat membawa keuntungan.

Tidak menutup kemungkinan Sagitarius masih berhadapan dengan orang yang kurang tulus atau memiliki niat yang tidak sepenuhnya baik. Namun, situasi tersebut tidak harus mengganggu perjalanan Anda. 

Editor: Novia Tri Astuti
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