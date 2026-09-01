5 Zodiak yang Dapat Menarik Kekayaan dan Keberuntungan, Sukses Menjadi Jutawan

JawaPos.com-Beberapa zodiak seolah memiliki takdir yang ditulis secara alami untuk menarik uang dan kesuksesan.

Mereka dianggap memiliki peluang besar untuk menjadi kaya raya dan mendapatkan kesuksesan dengan cara mereka sendiri.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com yang dikutip pada (01/09) berdasarkan sudut pandang astrologi, berikut zodiak-zodiak yang mampu menarik kekayaan dan kesuksesan.

Libra

Libra memiliki selera terhadap harta dan kemewahan. Mereka juga dianggap mampu menarik kekayaan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya. Libra memiliki tujuan besar sekaligus tekad kuat untuk mencapai semua.

Pisces

Pendekatan pisces terhadap keuangan memang tidak selalu sepraktis zodiak yang lain.namun, intuisi mereka menjadi kekuatan yang mengimbanginya. Mereka memiliki kemampuan unik untuk mewujudkan berbagai ide dan impian. Naluri, pisces jarang menyesatkan.

Taurus

Taurus bersedia bekerja keras dan menabung jika hal tersebut dapat membantu mereka mengumpulkan kekayaan yang diinginkan. Saat mereka sudah menetapkan tujuan, taurus memiliki etos kerja yang kuat sekaligus kesabaran untuk menjalani proses dalam jangka panjang. Namun, dalam urusan mengejar kesuksesan, sifat tersebut justru dapat menjadi keuntungan.

Leo

Leo Memiliki kekayaan yang seolah menemukan jalan untuk datang dan ditakdirkan pada mereka. Sifat dermawan yang mereka miliki justru dianggap menjadi takdir dari zodiak ini. Semesta seolah memberikan penghargaan atas pola pikir dan kemurahan hati tersebut dalam bentuk kekayaan yang lebih besar.

Aries