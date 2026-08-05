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Aulia Rahmi
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.11 WIB

6 Zodiak Diprediksi Jadi Calon Jutawan Bulan Agustus 2026, Uang Mengalir Deras Tanpa Henti

Ilustrasi Calon Jutawan (magnific) - Image

Ilustrasi Calon Jutawan (magnific)

Ada yang mengandalkan kerja keras, ada pula yang memperoleh keuntungan berkat relasi yang luas dan kemampuan membaca kesempatan.

Kombinasi karakter tersebut diyakini menjadi faktor yang membuat peluang finansial mereka semakin terbuka sepanjang Agustus 2026.

Lantas, siapa saja zodiak yang diprediksi berpotensi menjadi calon jutawan pada Agustus 2026?

Berikut ulasan lengkapnya dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (05/08).

1. Scorpio

Scorpio menjadi salah satu zodiak yang diprediksi memiliki peluang besar menikmati peningkatan kondisi finansial pada Agustus 2026.

Karakter yang tegas, berani mengambil keputusan, dan tidak mudah menyerah membuat Scorpio mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang datang.

Zodiak ini juga dikenal memiliki ambisi tinggi dalam mencapai target hidup.

Ketika menginginkan sesuatu, Scorpio akan berusaha semaksimal mungkin hingga berhasil mewujudkannya.

Sikap disiplin tersebut sering kali membawa mereka pada pencapaian yang lebih besar dibandingkan perkiraan.

Ramalan menyebutkan bahwa Agustus 2026 berpotensi menghadirkan rezeki tidak terduga bagi Scorpio.

Peluang tersebut dapat berupa bonus pekerjaan, keuntungan usaha, proyek baru, atau sumber pemasukan lain yang membuat kondisi keuangan semakin berkembang.

2. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai sosok pekerja keras yang selalu mengutamakan perencanaan matang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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