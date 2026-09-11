Jeli Membaca Kesempatan, 6 Weton Ini Konon Punya Jalan Rezeki yang Makin Terbuka

JawaPos.com – Kemampuan melihat kesempatan sebelum orang lain sering menjadi salah satu modal penting dalam membangun kesuksesan.

Di tengah persaingan yang semakin ketat, orang yang mampu membaca perubahan, menangkap kebutuhan pasar, serta berani mengambil langkah pada waktu yang tepat biasanya memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha.

Dalam budaya Jawa, kemampuan semacam itu kerap dikaitkan dengan karakter berdasarkan weton kelahiran. Primbon Jawa memuat berbagai kepercayaan mengenai sifat dan peruntungan seseorang, termasuk potensi dalam urusan pekerjaan serta rezeki.

Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki naluri kuat dalam membaca peluang. Mereka disebut tidak sekadar menunggu keberuntungan, tetapi mampu mengolah kesempatan menjadi sumber penghasilan.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat enam weton yang disebut memiliki bakat melihat peluang dan berpotensi memperoleh peningkatan rezeki menurut Primbon Jawa.

Ramalan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, sehingga tidak bisa dianggap sebagai kepastian masa depan. Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar?

1. Sabtu Wage – Teliti Membaca Kesempatan Sabtu Wage mempunyai jumlah neptu 13, berasal dari Sabtu bernilai 9 dan Wage bernilai 4.

Dalam gambaran Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang cermat dan tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru.

Mereka disebut mampu memperhatikan perubahan kecil yang mungkin tidak dianggap penting oleh orang lain. Kemampuan mengamati tersebut dipercaya dapat membantu ketika mencari peluang usaha atau menentukan langkah dalam pekerjaan.