Tak Mudah Jatuh karena Nasib Buruk, 5 Shio Ini Konon Selalu Dihampiri Keberuntungan

Ilustrasi shio hoki sepanjang September 2026 (magnific)
JawaPos.com – Keberuntungan sering dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat membuat perjalanan hidup seseorang terasa lebih mudah. Dalam kondisi tertentu, hoki dipercaya mampu membuka kesempatan dan membantu seseorang melewati berbagai rintangan.
Dalam astrologi Cina, karakter dan perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Dari sekian banyak shio, terdapat beberapa yang dipercaya mempunyai peruntungan kuat dan cenderung stabil dalam berbagai fase kehidupan.
Meski tetap menghadapi masalah seperti orang pada umumnya, pemilik shio tertentu disebut memiliki kemampuan untuk bangkit ketika berada dalam situasi sulit. Bahkan, kegagalan yang dialami dapat menjadi pijakan untuk mencapai kondisi yang lebih baik.
Dikutip dari kanal YouTube Shiodaily, terdapat lima shio yang disebut mempunyai keberuntungan panjang, seolah mengikuti perjalanan hidup mereka sejak masa kanak-kanak hingga usia lanjut.
Prediksi ini merupakan bagian dari astrologi dan bersifat hiburan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai masa depan. Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki hoki awet?
Pemilik shio Ayam dikenal sebagai pribadi yang percaya diri dan berani menunjukkan pendapatnya. Mereka cenderung terbuka dalam menyampaikan apa yang dirasakan serta memiliki semangat tinggi dalam menjalani kehidupan.
Sikap optimistis tersebut dipercaya membantu mereka membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam kehidupan keluarga, karakter hangat dan keterbukaan disebut dapat menciptakan suasana yang harmonis.
Karena memiliki pandangan positif, shio Ayam dipercaya mampu menikmati berbagai fase kehidupan dengan lebih ringan. Keberuntungan yang mereka miliki bahkan disebut terus mengikuti hingga usia tua.
Dalam sejumlah ramalan, shio Ayam juga kerap dikaitkan dengan kehidupan panjang dan kesempatan menikmati masa tua dengan lebih bahagia.
Shio Tikus digambarkan sebagai sosok yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan pikiran terbuka. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan dan cenderung mencari cara baru untuk keluar dari masalah.
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