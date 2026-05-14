4 Makna Mimpi yang Menandakan Nasib Buruk Bakal Menghampiri, Salah Satunya Gigi Copot

Ilustrasi mimpi buruk yang terus berulang. JawaPos.com - Mimpi sering kali dimaknai sebagai gambaran simbolis yang bisa memiliki berbagai tafsir. Meski tidak semua orang mempercayainya, sebagian individu menganggap pengalaman dalam tidur tersebut sebagai pertanda tertentu, termasuk hal-hal yang diyakini kurang baik. Dalam mimpi, kita kadang melihat kejadian atau situasi yang belum pernah dialami di dunia nyata, sehingga memunculkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Setiap objek atau peristiwa yang muncul dalam mimpi dipercaya memiliki makna simbolis tersendiri yang dapat dihubungkan dengan kehidupan seseorang. Mengutip dari English Jagran, terdapat empat jenis kejadian atau objek dalam mimpi yang sering dianggap sebagai tanda kurang baik menurut sebagian kepercayaan.

1. Gigi copot

Karena mimpi gigi copot sering dikaitkan dengan perasaan rentan dan nasib buruk yang akan datang, mimpi ini dapat membuat Anda gemetar.

Gigi adalah simbol kekuatan, komunikasi, dan ekspresi diri.

Kehilangan gigi dalam mimpi dapat melambangkan ketakutan akan kehilangan otoritas atau suara Anda dalam situasi tertentu.

Sangat penting untuk mencari strategi guna mendapatkan kembali kepercayaan diri dan rasa otoritas Anda dalam hubungan dan usaha demi mengimbangi energi negatif yang terkait dengan tanda mimpi ini.

2. Kain robek

Mimpi tentang pakaian compang-camping, benang yang terurai, atau pakaian yang robek sangat simbolis dan dapat menandakan kemunduran di masa depan.