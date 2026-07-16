Jangan Langsung Panik, Ini 4 Mimpi yang Sering Dikaitkan dengan Nasib Buruk

ilustrasi cermin yang pecah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Mimpi sering kali memunculkan berbagai peristiwa, tempat, maupun benda yang terasa begitu nyata. Sejak lama, pengalaman saat tidur ini menjadi bahan penafsiran dan dipercaya memiliki makna tertentu oleh sebagian masyarakat.
Meski tidak semua orang meyakini bahwa mimpi dapat menjadi pertanda suatu kejadian, ada pula yang menganggap beberapa simbol dalam mimpi berkaitan dengan peringatan atau isyarat mengenai hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Perlu diingat, penafsiran mimpi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak didukung bukti ilmiah yang pasti.
Dilansir dari English Jagran, terdapat beberapa peristiwa dan objek yang muncul dalam mimpi yang dipercaya sebagai pertanda datangnya nasib kurang baik. Berikut empat mimpi beserta makna yang sering dikaitkan dengannya.
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1. Gigi copot
Karena mimpi gigi copot sering dikaitkan dengan perasaan rentan dan nasib buruk yang akan datang, mimpi ini dapat membuat Anda gemetar.
Gigi adalah simbol kekuatan, komunikasi, dan ekspresi diri.
Kehilangan gigi dalam mimpi dapat melambangkan ketakutan akan kehilangan otoritas atau suara Anda dalam situasi tertentu.
Sangat penting untuk mencari strategi guna mendapatkan kembali kepercayaan diri dan rasa otoritas Anda dalam hubungan dan usaha demi mengimbangi energi negatif yang terkait dengan tanda mimpi ini.
2. Kain robek
Mimpi tentang pakaian compang-camping, benang yang terurai, atau pakaian yang robek sangat simbolis dan dapat menandakan kemunduran di masa depan.
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