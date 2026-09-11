Pandai Atur Uang dan Jeli Melihat Peluang, 6 Weton Ini Konon Cepat Raih Kebebasan Finansial

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton merupakan perhitungan hari kelahiran yang terdiri dari perpaduan hari biasa dan pasaran Jawa. Sejak dahulu, weton kerap digunakan sebagai salah satu bagian dari tradisi untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang.

Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan weton adalah persoalan rezeki. Beberapa weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kemampuan seseorang dalam mengatur penghasilan, menghindari pemborosan, hingga memanfaatkan peluang ekonomi.

Dalam ramalan Primbon Jawa, karakter tersebut bahkan dianggap dapat membantu seseorang mencapai kehidupan finansial yang lebih mapan pada usia relatif muda.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik dan berpeluang mencapai kebebasan finansial lebih cepat.

Prediksi mengenai weton ini merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang. Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar?

1. Sabtu Kliwon – Cermat Mengelola Keuangan Sabtu Kliwon mempunyai neptu 17, yang berasal dari Sabtu dengan nilai 9 dan Kliwon dengan nilai 8.

Dalam gambaran Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal mempunyai pola pikir yang cukup matang dan tidak mudah mengambil keputusan secara tergesa-gesa.

Karakter tersebut dipercaya turut memengaruhi cara mereka menggunakan uang. Sabtu Kliwon disebut lebih memilih menyimpan atau mengembangkan penghasilan daripada menghabiskannya untuk memenuhi keinginan sesaat.

Mereka juga dipercaya memiliki kecenderungan untuk mencoba membangun sumber penghasilan tambahan. Usaha kecil yang dirintis sejak muda dapat dikembangkan secara perlahan apabila dikelola dengan konsisten.