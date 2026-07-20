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Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 23.01 WIB

9 Kebiasaan yang Sering Dimiliki Wanita Mandiri demi Mencapai Kebebasan Finansial

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ilustrasi wanita yang sukses finansial. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kesuksesan finansial tidak hanya diukur dari besarnya tabungan atau jumlah aset yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan seseorang mengelola keuangan dengan bijak sehingga memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan hidup. Bagi banyak wanita, kemandirian finansial menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan tujuan jangka panjang.

Mencapai kondisi tersebut tidak cukup hanya dengan memahami konsep pengelolaan uang. Diperlukan pula pola pikir yang tepat, disiplin dalam mengatur keuangan, serta kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten agar kondisi finansial terus berkembang.

Mengutip ulasan dari English Jagran, berikut sembilan kebiasaan yang sering diterapkan oleh wanita mandiri dalam membangun stabilitas dan meraih kesuksesan finansial.

1. Mereka membayar diri sendiri terlebih dahulu

Wanita yang mandiri memahami pentingnya menabung untuk tujuan masa depan dan kesuksesan jangka panjang.

Oleh karena itu, sebelum membelanjakan uang untuk hal lain, mereka menyisihkan uang untuk tabungan dan investasi.

Mereka membangun jaring pengaman untuk saat-saat dibutuhkan, karena keadaan darurat yang tak terduga dapat terjadi pada siapa saja kapan saja.

2. Mereka mengikuti anggaran

Seni mengelola anggaran adalah keterampilan hidup. Wanita yang mandiri membuat anggaran bulanan atau mingguan dan mematuhinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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