Bukan Sekadar Menabung, Ini 3 Strategi Mencapai Kebebasan Finansial ala The Richest Man in Babylon

Ilustrasi Strategi Penting Membangun Kekayaan Berkelanjutan (rawpixel.com/freepik)

JawaPos.com – Membangun kondisi finansial yang sehat tidak hanya bergantung pada besarnya penghasilan, tetapi juga pada cara seseorang mengelola uang secara konsisten. Banyak orang ingin mencapai kebebasan finansial, namun masih kesulitan menentukan langkah awal yang tepat.

Salah satu buku klasik yang hingga kini masih menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan adalah The Richest Man in Babylon. Melalui kisah-kisah sederhana, buku ini mengajarkan prinsip dasar membangun kekayaan yang dapat diterapkan oleh siapa saja, tanpa memandang latar belakang maupun kondisi ekonomi.

Dilansir dari kanal YouTube Waktu Berfikir, berikut tiga strategi penting dari The Richest Man in Babylon yang dapat membantu membangun kekayaan secara berkelanjutan.

1. Prioritaskan Menabung Sebelum Membelanjakan Penghasilan Salah satu prinsip utama dalam buku ini adalah membayar diri sendiri terlebih dahulu. Artinya, sebelum menggunakan penghasilan untuk berbagai kebutuhan, sisihkan sebagian sebagai tabungan atau dana investasi.

Kebiasaan ini membantu membangun disiplin finansial dan memastikan Anda memiliki dana yang terus berkembang untuk masa depan. Banyak ahli keuangan juga menyarankan menyisihkan sekitar 10 persen dari penghasilan sebagai langkah awal membangun aset.

Dengan menjadikan tabungan sebagai prioritas, Anda akan lebih mudah mengendalikan pengeluaran dan hidup sesuai kemampuan.

2. Berinvestasi dengan Pengetahuan dan Perhitungan yang Matang Buku The Richest Man in Babylon menekankan bahwa investasi bukan sekadar mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat. Sebelum menanamkan modal, penting untuk memahami cara kerja instrumen investasi yang dipilih beserta risikonya.

Mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dapat membantu menghindari kerugian akibat tergiur janji keuntungan instan.

Selain itu, melakukan diversifikasi atau menyebarkan investasi ke beberapa instrumen juga menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko dan menjaga pertumbuhan aset dalam jangka panjang.

3. Bangun Kekayaan Melalui Kesabaran dan Konsistensi Kekayaan yang berkelanjutan lahir dari proses yang panjang. Menabung dan berinvestasi secara rutin, meskipun dengan nominal yang tidak terlalu besar, dapat memberikan hasil signifikan ketika dilakukan secara konsisten.

Prinsip bunga majemuk menunjukkan bahwa waktu menjadi salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan aset. Karena itu, menghindari keputusan impulsif dan tetap berpegang pada rencana keuangan menjadi bagian dari strategi membangun kekayaan.

Kesabaran, disiplin, dan konsistensi merupakan fondasi yang membantu seseorang mencapai tujuan finansial secara bertahap.