Hidup Makin Sejahtera, 7 Weton Ini Konon Punya Peluang Besar Menggapai Kebebasan Finansial

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak sekadar digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran ini juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan dalam urusan rezeki.

Salah satu pembahasan yang cukup sering muncul dalam Primbon Jawa adalah mengenai weton yang dianggap mempunyai peruntungan finansial lebih baik. Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki peluang untuk mencapai kehidupan yang mapan dan terbebas dari persoalan keuangan sejak usia relatif muda.

Meski demikian, ramalan weton sebaiknya dipandang sebagai bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki peluang besar dalam urusan rezeki dan kemapanan finansial. Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi dipercaya mempunyai kemampuan membangun kepercayaan dengan orang-orang di sekitarnya. Karakter tersebut dianggap dapat menjadi modal penting ketika mereka menjalankan pekerjaan maupun usaha.

Menurut ramalan Primbon Jawa, peluang finansial bagi Senin Legi dapat terbuka melalui relasi dan kesempatan yang datang dari lingkungan sekitar.

Namun, banyaknya peluang tidak akan berarti jika tidak disertai kemampuan mengatur pengeluaran. Karena itu, mereka disarankan membiasakan diri menabung dan menghindari gaya hidup berlebihan agar hasil yang diperoleh dapat bertahan dalam jangka panjang.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan berpikir dan menganalisis sesuatu dengan baik. Mereka dipercaya mampu melihat kesempatan yang mungkin tidak langsung disadari oleh orang lain.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, karakter tersebut dianggap dapat membantu mereka menentukan langkah secara lebih terencana. Tidak hanya mengejar keuntungan sesaat, Rabu Pahing juga dipercaya mampu membangun kondisi finansial secara bertahap.