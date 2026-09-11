Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 5 Weton Ini Disebut Cocok Jadi Pengusaha Sukses

Weton rezeki terbuka lebar dan bisnis apapun akan lancar kata Primbon Jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga jalan rezeki seseorang.
Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki sifat dan energi yang mendukung keberhasilan dalam urusan usaha. Pemilik weton tersebut bahkan disebut mempunyai “tuah dagang”, yakni kecenderungan lebih mudah menemukan peluang ketika menjalankan bisnis.
Tentu saja, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya Jawa. Keberhasilan seseorang dalam berbisnis pada kenyataannya tetap dipengaruhi oleh kerja keras, strategi, kondisi pasar, serta kemampuan mengambil keputusan.
Dikutip dari kanal YouTube Njowo Rato, terdapat lima weton yang disebut memiliki peluang rezeki luas dan cocok mengembangkan berbagai jenis usaha menurut Primbon Jawa.
Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?
Senin Pahing memiliki jumlah neptu 13, hasil perpaduan hari Senin dengan nilai 4 dan pasaran Pahing yang bernilai 9. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan sosok yang mempunyai wibawa serta kemampuan memimpin.
Orang yang lahir pada Senin Pahing digambarkan memiliki karakter tegas ketika menghadapi persoalan. Mereka juga cenderung berani menentukan pilihan, termasuk saat harus mengambil keputusan yang mengandung risiko.
Sifat tersebut dianggap menjadi salah satu modal penting ketika terjun ke dunia usaha. Ketika bisnis menghadapi masalah, pemilik weton ini dipercaya tidak mudah kehilangan arah.
Kegagalan justru dapat menjadi pengalaman untuk memperbaiki strategi. Setelah mengalami hambatan, mereka disebut mampu bangkit dengan perencanaan yang lebih matang.
Kemampuan memimpin, keberanian mengambil keputusan, dan daya juang tersebut membuat Senin Pahing dipercaya mempunyai peluang untuk membangun usaha yang berkembang secara bertahap.
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