Punya Jiwa Bisnis Kuat, 5 Zodiak Ini Konon Berpeluang Jadi Pengusaha Sukses

JawaPos.com – Menjadi seorang pengusaha bukan perkara mudah. Dibutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan, kemampuan melihat peluang, kreativitas, serta kesiapan menghadapi risiko yang datang silih berganti.

Dunia bisnis juga menuntut seseorang untuk mampu beradaptasi ketika kondisi pasar berubah. Tidak sedikit orang yang akhirnya memilih membangun usaha sendiri karena ingin memiliki kebebasan dalam menentukan arah karier sekaligus mengembangkan ide yang dimiliki.

Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan tanda zodiaknya. Beberapa zodiak bahkan dipercaya mempunyai sifat yang mendukung jiwa kewirausahaan, mulai dari kemampuan menciptakan ide hingga ketekunan dalam mengejar target.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki kecenderungan kuat untuk menjadi pengusaha. Mereka dipercaya mempunyai karakter yang dapat membantu ketika terjun ke dunia bisnis.

Berikut lima zodiak tersebut.

1. Pisces Pisces dikenal sebagai zodiak yang mempunyai imajinasi tinggi dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka cenderung mampu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.

Karakter tersebut dapat menjadi modal ketika ingin menciptakan sebuah produk atau layanan yang unik. Pisces juga disebut tidak mudah takut membayangkan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Bagi mereka, sebuah ide bukan sekadar angan-angan. Ada dorongan untuk mengubah gagasan tersebut menjadi sesuatu yang benar-benar dapat diwujudkan.

Sifat empati yang kuat juga dipercaya membantu Pisces memahami kebutuhan orang lain. Dalam bisnis, kemampuan membaca keinginan konsumen tentu dapat menjadi nilai tambah.