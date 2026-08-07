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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.31 WIB

Bakat Dagang Mengalir Sejak Lahir, Ini 6 Shio yang Berpotensi Jadi Pengusaha Sukses

shio bakat berdagang dan menghasilkan kekayaan dan keberlimpahan./ Freepik/ wirestock - Image

shio bakat berdagang dan menghasilkan kekayaan dan keberlimpahan./ Freepik/ wirestock

JawaPos.com – Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan potensi yang berbeda, termasuk dalam urusan mencari rezeki. Beberapa shio dikenal memiliki insting bisnis yang kuat sehingga dinilai lebih mudah menemukan peluang usaha yang menguntungkan.

Kemampuan membaca pasar, membangun relasi, hingga mengambil keputusan pada waktu yang tepat menjadi modal penting bagi mereka untuk berkembang di dunia perdagangan. Meski demikian, kesuksesan tetap bergantung pada kerja keras, konsistensi, dan kemampuan mengelola usaha.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang disebut memiliki bakat berdagang dan berpotensi meraih kekayaan serta keberlimpahan.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal cerdas, teliti, dan memiliki kemampuan analisis yang baik. Mereka piawai membaca situasi pasar dan memahami kebutuhan konsumen sehingga mampu menentukan strategi bisnis yang efektif.

Naluri mereka dalam memilih waktu membeli stok, menentukan harga, hingga membangun kerja sama menjadi salah satu keunggulan. Bagi yang serius mengembangkan usaha, peluang memperoleh pelanggan baru diperkirakan semakin terbuka dan berpotensi meningkatkan pemasukan secara bertahap.

2. Shio Ular

Pemilik Shio Ular dikenal sebagai sosok yang berpikir matang dan tidak mudah mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Mereka cenderung menunggu momen terbaik sebelum melangkah.

Karakter tersebut membuat Shio Ular dinilai cocok mengembangkan bisnis di bidang fesyen, kuliner, maupun produk digital. Kemampuan membangun citra merek dan menyusun strategi jangka panjang menjadi modal penting untuk meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

3. Shio Naga

Shio Naga identik dengan jiwa kepemimpinan serta karisma yang kuat. Dalam dunia bisnis, mereka memiliki kemampuan menginspirasi orang lain sehingga mudah membangun kepercayaan pelanggan maupun mitra usaha.

Usaha yang berbasis komunitas, edukasi, atau pelayanan dinilai sesuai dengan karakter mereka. Dengan kepemimpinan yang baik, peluang memperoleh berbagai sumber pendapatan diyakini semakin terbuka.

4. Shio Anjing

Kejujuran menjadi salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki Shio Anjing. Sikap konsisten dan dapat dipercaya membuat mereka mampu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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