Tak Mudah Menyerah, 5 Weton Ini Disebut Berpotensi Jadi Pengusaha Sukses

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, serta perjalanan hidup seseorang.

Beberapa weton dipercaya memiliki sifat yang mendukung seseorang untuk berkembang dalam dunia bisnis, mulai dari kemampuan mengambil keputusan, mengelola keuangan, hingga membangun hubungan dengan banyak orang.

Meski kesuksesan tetap membutuhkan kerja keras, strategi, dan ketekunan, sejumlah weton diyakini mempunyai karakter alami yang selaras dengan dunia kewirausahaan.

Dilansir dari akun YouTube Njowo Rato, berikut lima weton yang dipercaya memiliki potensi menjadi pengusaha sukses karena kemampuan mereka dalam membangun finansial melalui usaha.

1. Weton Senin Pahing Pemilik weton Senin Pahing sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan kuat.

Mereka dikenal mampu mengambil keputusan dengan tenang, terutama ketika menghadapi situasi sulit yang membutuhkan pertimbangan matang.

Kemampuan mengatur strategi dan keberanian menghadapi tantangan menjadi salah satu modal penting dalam membangun usaha.

Selain memiliki karakter pemimpin, mereka juga dikenal bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya.

Sikap dapat dipercaya tersebut membuat mereka lebih mudah mendapatkan dukungan, baik dari rekan bisnis maupun lingkungan kerja.