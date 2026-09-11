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Jumat, 11 September 2026 | 21.39 WIB

3 Shio yang di Bulan September 2026 Punya Rezeki yang Lapang, Duit Datang Tak Kenal Waktu

Shio yang diramalkan di bulan September 2026 punya rezeki yang lapang saat duit datang tak kenal waktu. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan di bulan September 2026 punya rezeki yang lapang saat duit datang tak kenal waktu. (dok: pexels)

JawaPos.com - Bagi orang yang telah beranjak dewasa, kelapangan rezeki jadi satu hal sederhana yang berharap dimiliki.

Kelancaran rezeki jadi salah satu hal yang paling diharapkan bisa dipunya dalam menjalani hidup.

Pada paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada segelintir pihak yang dikatakan akan penuh keberuntungan dan mendapatkan hal tersebut.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan di bulan September 2026 punya rezeki yang lapang saat duit datang tak kenal waktu.

1. Shio Ular

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio diramalkan akan memperoleh limpahan rezeki.

Di bulan September 2026 ini, mereka dimungkinkan mendapatkan uang dalam jumlah besar dari berbagai jalan.

Astrolog meyakini, uang yang datang kebanyakan datang karena keberuntungan dan juga kepandaian mereka dalam bertutur kata.

Bukan tidak mungkin bila momentum ini dimanfaatkan dengan baik, finansial mereka akan berubah jadi makin baik.

2. Shio Anjing

Editor: Hanny Suwindari
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