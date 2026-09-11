Punya Jiwa Pemimpin, 5 Zodiak Ini Dianggap Paling Unggul di Tempat Kerja

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berbeda dalam menghadapi dunia profesional. Ada yang unggul dalam memimpin, ada pula yang lebih menonjol karena ketelitian, kedisiplinan, atau kemampuan membangun hubungan dengan rekan kerja.

Dalam astrologi, karakter-karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak seseorang. Sejumlah zodiak disebut mempunyai sifat yang mendukung perjalanan karier, mulai dari keberanian mengambil keputusan hingga kemampuan menyusun strategi dan bekerja sama dalam tim.

Meski keberhasilan dalam pekerjaan tentu dipengaruhi banyak faktor, seperti keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan kerja keras, astrologi memberikan sudut pandang menarik mengenai karakter yang dianggap menunjang kesuksesan profesional.

Dilansir dari menafn, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki karakter kuat untuk mencapai keberhasilan di dunia kerja.

1. Aries Aries dikenal sebagai pribadi yang berani dan penuh semangat ketika menghadapi pekerjaan. Mereka biasanya tidak mudah mundur ketika memperoleh tugas atau tantangan baru.

Lingkungan kerja yang dinamis dan kompetitif justru dapat membuat Aries semakin terpacu untuk menunjukkan kemampuannya. Kepercayaan diri, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan memotivasi orang lain membuat mereka berpotensi menjadi pemimpin dalam sebuah tim.

Mereka juga cenderung cepat bertindak ketika melihat sebuah peluang sehingga tidak terlalu lama terjebak dalam keraguan.

2. Virgo Virgo identik dengan ketelitian dan kemampuan mengatur pekerjaan secara sistematis. Mereka terbiasa membuat perencanaan sebelum menjalankan sebuah tugas sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih terarah.

Perhatian Virgo terhadap detail menjadi salah satu keunggulan mereka di lingkungan profesional. Mereka juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan.