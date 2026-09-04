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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 5 September 2026 | 05.22 WIB

Punya Kepribadian Unggul Sejak Lahir, 5 Weton Ini Disebut Bawa Energi Positif

weton yang suci hatinya sejak lahir punya kepribadian unggul dan energi besar./Freepik. - Image

weton yang suci hatinya sejak lahir punya kepribadian unggul dan energi besar./Freepik.

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari dan pasaran kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Salah satu kepercayaan dalam primbon Jawa menyebutkan bahwa terdapat sejumlah weton yang memiliki karakter positif, hati yang tulus, serta energi kuat. Mereka dipercaya mampu memberikan pengaruh baik bagi orang-orang di sekitarnya.

Meski demikian, berbagai gambaran mengenai karakter dan keberuntungan berdasarkan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur, terdapat lima weton yang disebut memiliki hati bersih, kepribadian unggul, serta energi besar. Berikut ulasannya.

1. Selasa Pahing

Selasa Pahing memiliki neptu 12, yang berasal dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Dalam primbon Jawa, pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang kuat, berani, dan pantang menyerah. Mereka cenderung berbicara secara terus terang serta tidak mudah mengikuti tekanan dari lingkungan sekitar.

Saat menghadapi persoalan, Selasa Pahing dipercaya mempunyai mental yang cukup tangguh. Mereka meyakini bahwa setiap masalah selalu memiliki jalan keluar sehingga tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Dalam urusan rezeki, keberuntungan mereka lebih sering dikaitkan dengan usaha dan keberanian mengambil kesempatan. Penghasilan bisa datang dari pekerjaan, keputusan penting, maupun peluang yang tidak sebelumnya diperkirakan.

Tradisi primbon juga menggambarkan Selasa Pahing sebagai weton yang mampu bertahan dalam kondisi sulit dan memiliki peluang untuk kembali bangkit setelah mengalami kegagalan.

2. Kamis Wage

Kamis Wage memiliki neptu 12, hasil penjumlahan nilai Kamis 8 dan Wage 4.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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