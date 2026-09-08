Tak Hanya Pintar, 4 Zodiak Ini Disebut Unggul dalam Akademis hingga Karier

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki kemampuan dan kelebihan yang berbeda. Ada yang menonjol dalam bidang akademis, sementara lainnya lebih unggul dalam memimpin, berkomunikasi, membangun hubungan, atau menghasilkan karya kreatif.

Dalam astrologi, beberapa zodiak kerap digambarkan mempunyai kombinasi karakter yang membuat mereka mampu berkembang di berbagai bidang. Bukan hanya mengandalkan satu kelebihan, mereka dianggap memiliki rasa percaya diri, ketekunan, kecerdasan, hingga kemampuan beradaptasi.

Tentu saja, kemampuan seseorang tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan zodiak. Namun, jika mengikuti perspektif astrologi, ada empat zodiak yang sering disebut memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik dalam berbagai hal.

Dilansir dari AstroTalk, berikut empat zodiak yang dianggap punya keunggulan menyeluruh.

1. Leo Leo dikenal sebagai pribadi yang penuh percaya diri, kreatif, dan memiliki naluri kepemimpinan yang kuat. Mereka biasanya tidak ragu tampil di depan banyak orang dan menunjukkan kemampuan yang dimiliki.

Karakter tersebut membuat Leo dianggap cocok dengan berbagai bidang yang membutuhkan keberanian, seperti dunia hiburan, public speaking, bisnis, hingga kewirausahaan.

Salah satu kekuatan terbesar Leo adalah keyakinan terhadap dirinya sendiri. Ketika sudah menentukan tujuan, mereka cenderung berusaha keras untuk mencapainya.

Perpaduan antara keberanian, bakat, dan daya tarik personal membuat Leo sering digambarkan sebagai sosok yang mampu menghadapi persaingan dengan penuh percaya diri.

2. Capricorn Jika berbicara mengenai ketekunan, Capricorn menjadi salah satu zodiak yang kerap mendapatkan sorotan. Mereka dikenal memiliki disiplin tinggi dan tidak mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas.