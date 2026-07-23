Punya Peluang Kaya? Ini 6 Shio yang Disebut Unggul dalam Urusan Finansial

JawaPos.com – Ramalan astrologi Tionghoa kembali menjadi perhatian setelah mengungkap prediksi mengenai sejumlah shio yang dinilai memiliki peluang besar meraih kemapanan finansial.

Enam shio disebut memiliki perpaduan karakter dan keberuntungan yang diyakini mampu membuka jalan menuju kesuksesan ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, faktor bawaan sejak lahir dipercaya turut memengaruhi potensi seseorang dalam mengelola peluang, termasuk di bidang keuangan.

Karena itu, beberapa shio dianggap memiliki prospek yang lebih baik untuk membangun kekayaan secara bertahap dan berkelanjutan.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, disebutkan bahwa terdapat enam shio yang diramalkan memiliki peluang besar mencapai kesuksesan finansial menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kuda

Mereka yang terlahir di bawah shio Kuda (1978, 1990, 2002, 2014) memiliki karakteristik istimewa dalam menghadapi dunia finansial.

Sifat lincah dan gesit yang melekat pada hewan kuda tercermin dalam kepribadian pemilik shio ini, membuat mereka sangat piawai dalam menangkap peluang bisnis yang muncul.

Kemampuan bekerja keras dan pantang menyerah menjadi modal utama mereka dalam membangun karir yang cemerlang.