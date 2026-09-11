5 Weton Paling Beruntung, Rezekinya Dipercaya Datang dari Berbagai Arah

Weton yang diprediksi dapat keberuntungan dan rezeki melimpah. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan antara hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan watak, karakter, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kaitan weton dengan keberuntungan dan rezeki. Dalam berbagai tafsir primbon, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki karakter serta energi positif sehingga dipercaya lebih mudah menemukan peluang dalam kehidupan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, serta cara seseorang menjalani kehidupan tetap menjadi faktor penting.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut lima weton yang disebut memiliki keberuntungan dan peluang rezeki yang melimpah.

1. Rabu Pahing Rabu Pahing mempunyai neptu 16, hasil penjumlahan nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Dalam tafsir yang beredar, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang cenderung tenang, tidak banyak bicara, tetapi mampu mempertimbangkan sesuatu secara matang sebelum bertindak.

Mereka juga dipercaya mempunyai kepekaan dan intuisi yang kuat. Kemampuan tersebut dianggap membantu mereka membaca keadaan serta mengenali kesempatan yang mungkin tidak langsung terlihat oleh orang lain.

Karena tidak terlalu terburu-buru mengejar materi, rezeki Rabu Pahing dipercaya dapat datang melalui jalur yang tidak selalu disangka-sangka. Namun, setiap peluang tetap perlu disikapi dengan pertimbangan rasional dan usaha nyata.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon memiliki neptu 14 dari perpaduan nilai Jumat 6 dan Kliwon 8. Dalam tradisi Jawa, Jumat Kliwon juga dikenal memiliki nuansa budaya dan spiritual yang kuat.

Pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai sosok yang kalem, tidak banyak membuka rencana kepada orang lain, tetapi mempunyai daya tarik tersendiri.

Menurut kepercayaan yang dikutip sumber, keberuntungan mereka dapat muncul melalui relasi, pekerjaan, proyek, maupun kesempatan yang datang secara tiba-tiba.

Karakter yang tenang dan kemampuan melihat peluang kecil juga disebut menjadi salah satu modal untuk mengembangkan usaha. Terlepas dari ramalan tersebut, keberhasilan tetap membutuhkan perencanaan dan konsistensi.