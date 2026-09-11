5 Weton Paling Beruntung, Rezekinya Dipercaya Datang dari Berbagai Arah

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan antara hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan watak, karakter, hingga perjalanan kehidupan seseorang.
Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kaitan weton dengan keberuntungan dan rezeki. Dalam berbagai tafsir primbon, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki karakter serta energi positif sehingga dipercaya lebih mudah menemukan peluang dalam kehidupan.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, serta cara seseorang menjalani kehidupan tetap menjadi faktor penting.
Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut lima weton yang disebut memiliki keberuntungan dan peluang rezeki yang melimpah.
Rabu Pahing mempunyai neptu 16, hasil penjumlahan nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pahing sebesar 9.
Dalam tafsir yang beredar, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang cenderung tenang, tidak banyak bicara, tetapi mampu mempertimbangkan sesuatu secara matang sebelum bertindak.
Mereka juga dipercaya mempunyai kepekaan dan intuisi yang kuat. Kemampuan tersebut dianggap membantu mereka membaca keadaan serta mengenali kesempatan yang mungkin tidak langsung terlihat oleh orang lain.
Karena tidak terlalu terburu-buru mengejar materi, rezeki Rabu Pahing dipercaya dapat datang melalui jalur yang tidak selalu disangka-sangka. Namun, setiap peluang tetap perlu disikapi dengan pertimbangan rasional dan usaha nyata.
Jumat Kliwon memiliki neptu 14 dari perpaduan nilai Jumat 6 dan Kliwon 8. Dalam tradisi Jawa, Jumat Kliwon juga dikenal memiliki nuansa budaya dan spiritual yang kuat.
Pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai sosok yang kalem, tidak banyak membuka rencana kepada orang lain, tetapi mempunyai daya tarik tersendiri.
Menurut kepercayaan yang dikutip sumber, keberuntungan mereka dapat muncul melalui relasi, pekerjaan, proyek, maupun kesempatan yang datang secara tiba-tiba.
Karakter yang tenang dan kemampuan melihat peluang kecil juga disebut menjadi salah satu modal untuk mengembangkan usaha. Terlepas dari ramalan tersebut, keberhasilan tetap membutuhkan perencanaan dan konsistensi.
Senin Legi mempunyai neptu 9, berasal dari nilai Senin 4 dan Legi 5.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022