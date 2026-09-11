Punya Hati Bersih dan Suka Menolong, 7 Weton Ini Konon Mudah Didatangi Rezeki

Ilustrasi weton yang disukai malaikat pembagi rezeki karena paling jujur dan ikhlas (freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran dipercaya memiliki kaitan dengan watak, kebiasaan, hingga perjalanan kehidupan seseorang.
Salah satu hal yang kerap dibahas dalam primbon adalah hubungan antara karakter baik dengan kelancaran rezeki. Orang yang dikenal jujur, tulus, suka membantu, dan tidak banyak menuntut dipercaya memiliki jalan kehidupan yang lebih mudah.
Rezeki dalam pandangan tersebut pun tidak selalu berbentuk uang. Kesehatan, ketenteraman rumah tangga, hubungan baik dengan orang lain, kesempatan, hingga kemudahan menghadapi persoalan juga dapat dianggap sebagai bentuk keberkahan.
Dikutip dari kanal YouTube Sanis One, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki sifat jujur dan ikhlas sehingga dipercaya dekat dengan keberuntungan dan kelancaran rezeki menurut Primbon Jawa.
Senin Pon memiliki neptu 11 dan dalam sejumlah perhitungan primbon dikaitkan dengan Wasesa Segara. Istilah tersebut kerap dimaknai sebagai gambaran rezeki yang luas seperti lautan.
Pemilik weton ini digambarkan mempunyai kecerdasan dan kreativitas yang baik. Mereka juga mampu menyelesaikan pekerjaan secara teratur serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.
Sifat tekun yang disertai doa dan usaha dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa Senin Pon disebut mempunyai peluang rezeki yang terus terbuka.
Rabu Legi memiliki neptu 12 dan dikaitkan dengan watak Lakuning Kembang. Karakter ini sering digambarkan melalui pribadi yang memiliki pembawaan menarik, bijaksana, dan mampu menjaga sikap.
Mereka juga disebut mempunyai mental kuat ketika menghadapi berbagai persoalan. Kegagalan tidak dianggap sebagai akhir perjalanan, melainkan pengalaman yang dapat digunakan untuk memperbaiki langkah berikutnya.
Keteguhan tersebut dipercaya membuat Rabu Legi mampu mempertahankan semangat hingga akhirnya memperoleh hasil dari usaha yang dilakukan.
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Jawa Pos
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