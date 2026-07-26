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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 27 Juli 2026 | 03.42 WIB

Kulit Lebih Halus dan Bersih, Ini 5 Cara Menghilangkan Komedo Putih

Ilustrasi komedo/freepik - Image

Ilustrasi komedo/freepik

JawaPos.com – Komedo putih menjadi salah satu masalah kulit yang cukup sering dialami, baik oleh pria maupun wanita. Meski ukurannya kecil, keberadaannya dapat membuat permukaan kulit terasa kasar, tampak kusam, dan mengurangi rasa percaya diri.

Komedo putih terbentuk ketika pori-pori tersumbat oleh minyak berlebih, sel kulit mati, serta kotoran yang terperangkap di bawah permukaan kulit. Karena tertutup lapisan kulit, komedo jenis ini terlihat sebagai bintik-bintik putih kecil yang berbeda dengan komedo hitam.

Untungnya, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi sekaligus mencegah munculnya komedo putih. Perawatan yang tepat dan dilakukan secara rutin dapat membantu menjaga kebersihan pori-pori sehingga kulit wajah tampak lebih halus dan sehat.

Mengutip informasi dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara yang dapat membantu mengatasi komedo putih membandel agar wajah terlihat lebih bersih, segar, dan terawat.

1.       Hindari Paparan Sinar Matahari

Untuk mencegah komedo putih berkembang, kamu dapat hindari paparan sinar matahari secara langsung.

Jika akan beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu menggunakan tabir surya dengan minimal SPF 30. Pastikan tabir surya yang kamu gunakan bebas minyak atau berlabel noncomedogenic.

2.       Lakukan Eksfoliasi Wajah

Cara selanjutnya yaitu dengan melakukan eksfoliasi wajah, kmu perlu melakukan eksfoliasi wajah secara rutin setidaknya 1 kali dalam seminggu.

Eksfoliasi wajah dapat menghilangkan sel-sel kulit mati yang menyumbat pori-pori serta memicu terbentuknya komedo putih dan jerawat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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