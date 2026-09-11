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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 11 September 2026 | 21.11 WIB

Rezeki Datang Setelah Cobaan, 7 Weton Ini Diprediksi Hidup Makin Makmur

weton yang kekayaan dan rezeki langsung melejit setelah lewati masa sulit (Freepik/ freepik) - Image

weton yang kekayaan dan rezeki langsung melejit setelah lewati masa sulit (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang tidak selalu dipenuhi kemudahan. Ada kalanya berbagai persoalan, kegagalan, dan keterbatasan harus dilalui terlebih dahulu sebelum seseorang mencapai kondisi yang lebih baik.

Dalam tradisi Jawa, weton menjadi salah satu bagian dari perhitungan yang dipercaya dapat menggambarkan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang. Sejumlah ramalan dalam primbon bahkan mengaitkan beberapa weton dengan kemampuan bangkit setelah menghadapi masa-masa penuh tantangan.

Orang yang memiliki weton tertentu dipercaya mempunyai karakter sabar, kuat, dan mampu bertahan ketika berada dalam situasi sulit. Dari ketangguhan tersebut, mereka kemudian diyakini dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat Jawa sehingga tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai masa depan atau kondisi finansial seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki perjalanan rezeki menarik setelah melewati berbagai ujian kehidupan.

Berikut daftarnya:

1. Rabu Pon

Rabu Pon memiliki neptu 14, hasil perpaduan nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pon sebesar 7.

Dalam gambaran primbon, pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang sabar, telaten, serta mampu menghadapi tekanan tanpa mudah menyerah. Mereka juga kerap digambarkan sebagai sosok yang bisa menjadi penengah ketika terjadi perselisihan.

Sifat peka terhadap kondisi orang lain membuat Rabu Pon dipercaya mudah memahami perasaan lingkungan di sekitarnya. Mereka cenderung mengutamakan kedamaian dibandingkan memperbesar konflik.

Karakter tersebut dalam kepercayaan Jawa dikaitkan dengan istilah lakuning bumi, yakni sifat yang diibaratkan seperti tanah: tenang, mampu menopang banyak hal, dan memberikan manfaat tanpa banyak menuntut perhatian.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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