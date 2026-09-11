Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 11 September 2026: Saatnya Beri Tubuh Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan menjadi salah satu aspek yang tidak sebaiknya diabaikan Taurus pada Jumat, 11 September 2026.
Pergerakan Bulan di Virgo membawa pesan agar Taurus memperlambat aktivitas dan memberikan waktu yang cukup bagi tubuh serta pikiran untuk beristirahat.
Kesibukan yang terlalu padat perlu diimbangi dengan jeda agar kondisi fisik dan mental tetap terjaga sepanjang hari.
Jika belakangan ini banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, Taurus tidak perlu merasa bersalah ketika membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak.
Istirahat yang cukup bukan berarti mengurangi produktivitas, tetapi memberikan kesempatan kepada tubuh untuk memulihkan energi.
Pikiran juga dapat terasa lebih ringan setelah Taurus mengambil jarak sementara dari berbagai tuntutan yang sedang dihadapi.
Ketika tubuh dan pikiran mendapatkan waktu pemulihan, Taurus akan lebih siap kembali menghadapi aktivitas berikutnya.
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Jawa Pos
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