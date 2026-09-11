Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 11 September 2026: Jangan Abaikan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Jumat, 11 September 2026, mengingatkan agar Anda tidak memberikan terlalu banyak tekanan kepada diri sendiri.
Keinginan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan sekaligus memang dapat membuat Libra merasa produktif, tetapi tubuh tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi.
Ketika aktivitas terlalu padat, konsentrasi dan suasana hati juga dapat ikut terpengaruh sehingga rutinitas justru terasa semakin berat.
Libra tidak harus memaksakan diri melakukan banyak hal dalam satu hari.
Menentukan prioritas dapat membantu pekerjaan terasa lebih teratur karena perhatian bisa diarahkan terlebih dahulu kepada tugas yang benar-benar penting.
Setelah menyelesaikan pekerjaan utama, berikan jeda sebelum melanjutkan aktivitas berikutnya.
Waktu istirahat singkat dapat membantu pikiran terasa lebih ringan sekaligus memberikan kesempatan bagi tubuh untuk mengembalikan energi.
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Jawa Pos
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