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Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 20.08 WIB

Bukan Sekadar Hoki, 6 Zodiak Ini Punya Karakter yang Mendukung Kesuksesan Finansial

ilustrasi zodiak ditakdirkan kaya raya. (freepik) - Image

ilustrasi zodiak ditakdirkan kaya raya. (freepik)

JawaPos.com – Astrologi masih menjadi salah satu cara yang digunakan sebagian orang untuk mengenali karakter dan kecenderungan seseorang berdasarkan zodiak kelahirannya.

Dalam urusan finansial, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kemapanan. Ada yang unggul dalam mengatur keuangan, sementara lainnya dikenal berani mengambil peluang, memiliki ambisi besar, atau mampu mengembangkan ide menjadi sumber penghasilan.

Meski zodiak tentu bukan penentu kekayaan seseorang, astrologi menggambarkan sejumlah karakter yang dianggap berkaitan dengan kemampuan mencapai kesuksesan materi.

Dilansir dari AstroTalk, berikut enam zodiak yang disebut memiliki potensi kuat untuk meraih kekayaan dan kemakmuran.

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai pribadi yang stabil, realistis, dan menyukai kehidupan nyaman. Kecenderungan mereka terhadap kestabilan membuat zodiak ini cukup berhati-hati ketika mengelola urusan finansial.

Mereka tidak terburu-buru mengejar hasil instan. Taurus lebih nyaman membangun kondisi ekonomi secara perlahan, tetapi konsisten.

Kemampuan mengatur sumber daya juga menjadi salah satu kekuatan mereka. Menabung, menyusun rencana keuangan, dan mempertimbangkan investasi jangka panjang merupakan hal yang dianggap sesuai dengan karakter Taurus.

Sifat sabar dan ketahanannya membuat mereka mampu terus mengejar target meskipun hasilnya membutuhkan waktu.

2. Capricorn

Jika berbicara mengenai ambisi dan kedisiplinan, Capricorn menjadi salah satu zodiak yang sering mendapat perhatian.

Mereka memiliki orientasi kuat terhadap tujuan dan tidak keberatan menjalani proses panjang untuk mencapai posisi yang diinginkan. Bagi Capricorn, keberhasilan biasanya tidak datang secara instan, melainkan melalui kerja keras dan strategi yang matang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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