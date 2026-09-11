Bikin Warga Penasaran, 7 Weton Ini Konon Punya Aura Rezeki dan Mudah Raih Kekayaan

Ilustrasi seseorang yang membuat kampung gonjang-ganjing
JawaPos.com – Pembahasan mengenai weton masih menjadi bagian yang menarik dalam kehidupan sebagian masyarakat Jawa. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, rezeki, hingga perjalanan hidup seseorang.
Dalam kehidupan sehari-hari, kisah seseorang yang berhasil mengubah kondisi ekonomi keluarganya juga sering menjadi perhatian. Terlebih jika perubahan tersebut berlangsung cukup cepat, cerita kesuksesan itu bisa menjadi bahan perbincangan dari satu orang ke orang lainnya.
Dalam tradisi primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang mendukung datangnya rezeki. Pemilik weton tertentu bahkan disebut memiliki daya tarik tersendiri yang membuat peluang lebih mudah datang ketika mereka berusaha dengan sungguh-sungguh.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam primbon Jawa dipercaya memiliki potensi kuat dalam urusan rezeki dan kemakmuran.
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Berikut tujuh weton yang disebut mempunyai jalan keberuntungan menuju kehidupan yang lebih mapan.
Orang yang lahir pada Jumat Legi disebut memiliki kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Sifat mudah bergaul dan mampu mendapatkan kepercayaan membuat mereka dianggap memiliki modal yang baik dalam mengembangkan usaha.
Dalam ramalan primbon Jawa, pemilik weton ini juga dikaitkan dengan peluang rezeki yang cukup luas. Kemampuan menjalin relasi dapat membantu mereka menemukan kesempatan baru, terutama dalam pekerjaan maupun dunia bisnis.
Ketika kesempatan tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik, bukan tidak mungkin usaha yang dirintis berkembang dan menghasilkan perubahan ekonomi yang signifikan.
Karena itu, kesuksesan pemilik Jumat Legi dalam membangun kehidupan yang lebih mapan dipercaya dapat membuat namanya semakin dikenal di lingkungan sekitar.
Rabu Wage digambarkan sebagai weton yang mempunyai karakter sabar, teliti, dan cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan.
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