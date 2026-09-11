8 Weton Unggulan Hidupnya Tak Pernah Luput Menolong Orang Lain, Hingga Pantas Menerima Kekayaannya

Ilustrasi Rezeki Tak Salah Alamat (Freepik)





JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton dianggap sebagai pertanda karakter, rezeki, hingga perjalanan hidup individu.

Ada yang ditakdirkan untuk berusaha keras terlebih dahulu sebelum menikmati hasil, sementara yang lain rezekinya muncul lewat jalan penuh keberuntungan.

Namun, ada satu karakteristik unik dari beberapa weton unggulan: kehidupan mereka selalu diwarnai dengan kebiasaan menolong orang lain.

Mereka memiliki niat yang tulus, penuh kasih sayang, dan justru dari sifat tersebut pintu rezekinya terbuka lebar.



Primbon Jawa mengajarkan bahwa rezeki tidak pernah salah alamat. Siapa yang menanam kebaikan, pada akhirnya akan menuai berkat.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat 8 weton unggulan yang diyakini layak mendapatkan kekayaan besar karena kedermawanan mereka.



1. Weton Minggu Pahing



Orang yang lahir di hari Minggu Pahing terkenal dengan kemampuan kepemimpinan yang kuat dan rasa sosial yang tinggi.

Mereka tidak bisa melihat orang lain mengalami kesulitan tanpa berinisiatif membantu.

Karena sifat inilah, banyak orang merasa berutang budi dan kemudian memberikan dukungan, baik lewat kerja sama maupun peluang rezeki.

Tidak mengherankan jika mereka yang lahir di Minggu Pahing sering menjadi pusat kegiatan ekonomi di komunitasnya.



2. Weton Senin Pon



Mereka yang lahir pada hari Senin Pon dikenal dengan sifatnya yang sederhana, ramah, dan mudah dipercaya.

Sikap tanpa pamrih membuat banyak orang merasa nyaman berinteraksi dengannya.

Rezeki bagi Senin Pon sering datang dari hubungan kemitraan atau persaudaraan, berkat jaringan sosial yang mereka bangun.

Biasanya, orang-orang ini berpotensi menjadi pedagang yang berhasil atau pemilik usaha yang selalu ramai.



3. Weton Selasa Wage



Dalam primbon, weton ini dikenal sebagai penolong tanpa batas.

Mereka bersedia mengorbankan kenyamanan diri demi membantu orang lain.

Tak heran, energi positif tersebut berujung pada aliran rezeki yang lancar.

Sering kali, orang Selasa Wage mendapatkan kekayaan bukan dari mengejar, tetapi karena dititipkan oleh orang-orang yang mempercayainya.



4. Weton Rabu Kliwon



Mereka yang lahir pada Rabu Kliwon memiliki daya tarik spiritual yang kuat.

Orang-orang dengan weton ini senang berbagi pengetahuan, memberikan solusi, dan menenangkan hati orang lain.

Energi kasih sayang yang mereka sebar membuat mereka sering kali menemui jalan rezeki yang tak terduga.

Kekayaan yang mereka peroleh biasanya digunakan untuk membantu orang banyak.



5. Weton Kamis Pahing



Orang yang lahir pada Kamis Pahing cenderung memiliki jiwa dermawan dan murah hati.

Kecenderungan untuk berbagi inilah yang membuat mereka selalu mendapatkan keberuntungan.

Banyak cerita menyebutkan bahwa orang Kamis Pahing yang awalnya hidup dalam kesederhanaan, tiba-tiba mendapatkan peluang besar karena usaha menolong orang lain.

Dalam dunia bisnis, mereka dipercaya akan selalu menemukan jalan yang menguntungkan.



6. Weton Jumat Legi



Weton ini diasosiasikan dengan rezeki yang mengalir dengan deras.

Orang-orang lahir pada Jumat Legi sering dianggap sebagai "jembatan berkah," karena lewat mereka, banyak orang juga merasakan manfaat.

Mereka memberikan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan, dan hukum alam menyebabkan kebaikan mereka kembali dalam bentuk harta, kelancaran usaha, bahkan posisi terhormat.



7. Weton Sabtu Pon



Orang yang lahir di hari Sabtu Pon memiliki karakter pekerja keras sekaligus penuh kasih.

Mereka tidak hanya membantu dengan kata-kata, tetapi juga dengan tenaga dan waktu.

Sifat ini membuat mereka dipercaya sebagai sahabat sejati maupun mitra bisnis yang jujur.

Dari kepercayaan yang diberikan itulah, pintu rezeki terbuka lebar, sehingga mereka akhirnya bisa hidup dalam kecukupan bahkan kelimpahan.



8. Weton Minggu Kliwon



Orang yang lahir pada hari Minggu Kliwon dikenal sebagai penyemangat dan penolong alami.

Mereka selalu hadir saat orang lain memerlukan bantuan.

Oleh karena itu, mereka memiliki jaringan pertemanan yang luas dan solid.

Dari interaksi sosial ini, peluang rezeki datang tanpa henti.

Tidak mengherankan jika banyak orang Minggu Kliwon yang akhirnya mencapai kekayaan namun tetap bersikap rendah hati.



Kesimpulan



Primbon Jawa menyatakan bahwa rezeki pasti akan menghampiri dengan tepat.

Bagi delapan weton istimewa ini, kekayaan yang mereka capai bukan hanya hasil dari kerja keras sendiri, tetapi juga merupakan buah dari kemurahan hati yang selalu siap membantu orang lain.